FW Borgentreich: Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Borgentreich in Borgholz. Brand einer Korntrocknung in einem Landwirtschaftlichen Gehöft. Ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Am Mittwoch den 10.07.2019 wurde die Feuerwehr Borgentreich um 14:25 Uhr zu einem Gehöft nach Borgholz alarmiert. Der Inhaber hatte die Feuerwehr alarmiert, weil seine Korntrocknung in Brand geraten war. Die Löschgruppen Borgholz, Natingen und Natzungen rückten umgehend aus. Bei Ankunft der Einsatzkräfte zeigte sich ein dramatisches Bild. Aus dem Dachbereich des Gebäudes drang dichter schwarzer Rauch empor. Die Trocknung brannte im seitlichen Bereich auch schon von außen und das Feuer züngelte sich nach oben, in Richtung Dachstuhl. Umgehend wurden Löschmaßnahmen eingeleitet und der Löschzug Borgentreich, ein Rettungswagen sowie die Drehleiter aus Beverungen nachalarmiert. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da die ca. 5t Getreide in der Trocknung teilweise brannten. Die Trocknung wurde im unteren Bereich geöffnet um das Brandgut zu entfernen und abzulöschen. Nach ca.4h Einsatzdauer war dann endlich das letzte verbrannte Korn aus der Trocknung entfernt und die Feuerwehr konnte abrücken. Insgesamt war 44 Kräfte der Feuerwehr Borgentreich im Einsatz. Weiterhin war die Kreispolizeibehörde vor Ort, die Feuerwehr Beverungen mit der Drehleiter und ein Rettungswagen des Kreises Höxter.

