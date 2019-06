FW Borgentreich: Unwettereinsätze im Stadtgebiet Borgentreich. Starkregen überflutete Straßen, Keller und Hallen.

Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

Der Starkregen am 07.06.2019 bescherte der Feuerwehr der Stadt Borgentreich gleich mehrere Einsatzstellen. Hauptschwerpunkte waren die Ortschaften Großeneder und Natzungen. In Großeneder wurden gleich mehrere Keller überflutet, die dann von der Feuerwehr ausgepumpt wurden. Auf einem Reiterhof in Großeneder wurde die gesamte Reithalle geflutet. Das Wasser lief quer über das Gehöft und flutete den Keller und die Reithalle des Gehöftes. Das Wasser stand dann ca. 40 cm hoch in der Halle. Hier wurde dann von Seiten der Feuerwehr ein Einsatzschwerpunkt gebildet und versucht die Halle vom Wasser zu befreien. Auch war die K21 (Großeneder- Lütgeneder) im Einfahrtsbereich Großeneder überflutet. Die Feuerwehr beseitigte den Schlamm von der Fahrbahn, nachdem das Wasser wieder abgeflossen war. In Großeneder waren die Feuerwehren aus Großeneder, Lütgeneder und Borgentreich im Einsatz In Natzungen mussten ebenfalls Keller abgepumpt werden. Auch wurde eine verschmutzte Straße wieder gereinigt so dass Fahrzeugen wieder fahren konnten. In Natzungen waren die Feuerwehren Natzungen und Borgholz im Einsatz. Koordiniert wurden alle Einsätze durch den Einsatzleitwagen der Stadt Borgentreich. Insgesamt wurden in der Nacht, 13 Einsatzstellen durch Feuerwehrkräfte der Stadt Borgentreich abgearbeitet. Es wurden dabei 75 Einsatzkräfte eingesetzt.

