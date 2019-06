Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Annweiler Straße, 4.6.2019, 00.20 Uhr Betrunkener Pkw-Fahrer

Landau (ots)

Bei einer Streifenfahrt wurde am 4.6.2019, gegen 00.20 Uhr ein Pkw in Landau in der Annweiler Straße festgestellt, dessen 41-jähriger Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn fuhr. Bei einer Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel, sowie ein Ermittlungsverfahren waren die Folge.

