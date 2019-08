Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Achtung, die Schule startet - Tipps für einen sicheren Schulweg

Kreis Kleve (ots)

Bald ist es soweit: Am kommenden Mittwoch, 28. August 2019, beginnt in NRW das neue Schuljahr. Einen Tag später starten auch unsere i-Dötzchen im Kreis Kleve in die spannende Schulzeit. Die Polizei im Kreis Kleve möchte, dass die Kleinen sicher und gut zu Schule kommen. Die Bezirksdienstbeamten werden daher gerade an den ersten Schultagen an den Grundschulen im Kreis für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen. Aber auch die Eltern können im Vorfeld schon einiges tun, damit die i-Dötzchen und auch größere Kinder gut und sicher ankommen.

Unsere Tipps für einen sicheren Schulweg:

- Üben Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern den Weg zur Schule. Denken Sie daran, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. Ein kleiner Umweg etwa über Straßen mit Gehweg, Fußgängerampeln, Mittelinseln auf der Fahrbahn und guter Beleuchtung kann Gefahrensituationen vermeiden. - Der Klassiker: Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es vor dem Überqueren einer Straße erst nach links, dann nach rechts und wieder nach links schauen soll. Das gilt auch bei Zebrastreifen. Sollten sich dort Autos nähern, dann besser wörtlich auf Nummer sicher gehen und warten, bis die Autos gehalten haben. - Erklären Sie Ihrem Kind, dass es nicht einfach über die Straße laufen soll, wenn auf der andern Seite beispielweise ein Freund steht und ruft. - Lassen Sie sich doch einfach mal den Weg und die Dinge, auf die geachtet werden muss, von Ihrem Kind erklären. So können Sie sichergehen, dass es alles verstanden hat. - Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, dann beachten Sie bitte die dortigen Halte- und Parkverbote. Denken Sie daran, dass parkende Autos aus der Perspektive der Kleinen, die zu Fuß unterwegs sind, die Sicht auf die Straße verschlechtern.

Wir erinnern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer noch einmal an ihre Vorbildfunktion. Kinder lernen oftmals durch Nachahmung. Seien Sie sich Ihrer Wirkung bewusst und verhalten Sie sich im Straßenverkehr korrekt, ob als Fahrzeugführer, Radfahrer oder als Fußgänger.

Wir wünschen allen i-Dötzchen eine prall gefüllte Schultüte und einen guten Start!

