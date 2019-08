Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag fuhren zwei 27-Jährige aus Herten und Essen jeweils in ihren Pkw hintereinander auf der "Kurze Straße" gefahren. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr dem Hertener dem Essener in Höhe der Ludwig-Richter-Straße auf. Dabei verletzte sich der Essener leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war allerdings nicht notwendig. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden.

