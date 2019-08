Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei Recklinghausen beteiligte sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen

Recklinghausen (ots)

Unangemessene Geschwindigkeit ist und bleibt der "Killer Nr.1". Bei jedem Unfall spielt zu schnelles Fahren eine herausragende Rolle. Aus diesem Grunde führt die Polizei regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, um jedem Fahrzeugführer klar zu machen, dass er mit zu schnellem Fahren zu jeder Zeit und auch an jeder Örtlichkeiten auffällt. Diese Erkenntnis soll dazu führen, dass Fahrzeugführer ihr Fahrverhalten ändern und sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten. "So haben wir die Chance, auf die Verunglücktenzahlen Einfluss zu nehmen." Mit diesem Hintergrund beteiligte sich die Polizei Recklinghausen in der Zeit vom 12. bis 18. August 2019 mit flächendeckenden Geschwindigkeitskontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop an den europaweiten TISPOL-Kontrollen "Operation Speed". Bei den Kontrollen wurden insgesamt 700 Fahrzeugführer angehalten, die zu schnell unterwegs waren. Der überwiegende musste ein Verwarngeld zahlen, 54 müssen mit einem Bußgeld rechnen. Wir werden unsere Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung weiterführen.

