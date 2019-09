Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in der Nähe des Hauptbahnhofs

Frankfurt am Main (ots)

Alarmiert um 05:15 wurde der Feuerwehr eine Verrauchung eines Kellers in der Poststr. gemeldet. Unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte den Entstehungsbrand rasch ablöschen. Anschließend wurde das Gebäude entraucht. Es ist ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand, Hinweise zur Ursache gibt es bisher keine.

