Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Gartenhüttenbrand am Huthpark

Frankfurt am Main (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 23:20 alarmiert erreichte wenig später die im Vollbrand stehende Gartenhütte und leitete umfangreiche Löscharbeiten mit insgesamt 3 Strahlrohren ein. Dabei musste die Wasserversorgung über mehrere Schlauchlängen aus einem Hydranten in der Nähe der Unfallklinik sichergestellt werden. Es dauerte bis 00:58 Uhr bis "Feuer aus" gegeben werden konnte. Die Ursache wird von der Polizei ermittelt, Schadenhöhe ist nicht bekannt

