FW-F: Gartenhütte am Huthpark abgebrannt

(am) In einer Kleingartenanlage am Probst Goebels Weg im Stadtteil Seckbach, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Gartenhütte niedergebrannt.

Die um 23:28 Uhr alarmierten Kräfte der Feuerwehr Frankfurt wurden wegen Feuerschein und Rauchgeruch alarmiert. Anfänglich gab es keine genaue Ortsangabe, so dass die Einsatzkräfte die Einsatzstelle in der Nähe des Huthparks erst suchen mussten. Für die Löscharbeiten musste zunächst eine längere Schlauchleitung zur Brandstelle verlegt werden. Zwei Gasflaschen wurden von den Einsatzkräften geborgen. Die Gartenhütte brannte letztendlich vollständig nieder. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis etwa ein Uhr am Donnerstagmorgen hin.

Neben der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Seckbach mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

