Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Sauna im Bahnhofsviertel

Frankfurt am Main (ots)

(mb) Zu einem Feuer in einem Hotel im Bahnhofsviertel wurde die Frankfurter Feuerwehr gestern Abend gegen 23:00 Uhr alarmiert. Im Dachgeschoss brannte es in der Sauna. Da zunächst nicht sicher war ob sich noch Personen in der Sauna aufhalten wurde der betroffene Bereich mit mehreren Trupps unter Atemschutz abgesucht. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass alle Personen den Bereich rechtzeitig verlassen konnten. Das Feuer wurde mit einem Rohr schnell abgelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf 60.000,- Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit keine Angeben gemacht werden.

