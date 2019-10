Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Bienen

Fahrzeug gestohlen

Rees (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 07.10.2019, vom Gelände einer Innenausbaufirma an der Kemnadenstraße in Bienen einen Firmenwagen gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug, einen Citroen Jumper mit Klever Kennzeichen, am Sonntabend gegen 19 Uhr zuletzt unter dem Firmencarport gesehen und den Diebstahl am Montag gegen 07.00 Uhr bemerkt. Er hatte gegen 02.30 Uhr das Geräusch eines startenden Fahrzeuges wahrgenommen, dieses aber dem Zeitungszusteller zugeordnet. Im Fahrzeug befanden sich außerdem diverse Firmenfahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro beziffert. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen der Tag. (SI)

