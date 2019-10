Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Unfallflucht/ Schwarzer PKW flüchtig

Weeze (ots)

Am Freitag (04. Oktober 2019) gegen 16.20 Uhr fuhr ein 16-jähriges Mädchen aus Weeze auf ihrem Fahrrad den Biberweg in Richtung Bundesstraße 9 entlang, als ihr ein schwarzer PKW entgegen kam. Der PKW fuhr so weit links, dass die 16-Jährige dem PKW ausweichen musste und mit dem Rad gegen den Bordstein stieß. Infolgedessen fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen PKW, der unerlaubt die Unfallstelle verließ.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

