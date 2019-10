Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl eines Kleinkraftrades/ Yamaha YQ50 gestohlen (511POJ)

Goch (ots)

Am Freitag (04.Oktober 2019) zwischen 06.00 Uhr 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem offenen Carport an der Motzfeldstraße ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha. Der Carport schließt an ein Einfamilienhaus an. Der Roller wird mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 511POJ geführt.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

