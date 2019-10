Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Verkehrsunfall/ 18-Jähriger schwer verletzt

Rees (ots)

Am Sonntag (06. Oktober 2019) gegen 19.00 Uhr kommt ein 18-jähriger Reeser aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Reeser fuhr mit seinem Ciroen Saxo die Reeser Landstraße in Richtung Rees. Circa 100 Meter vor der Kreuzung Reeser Landstraße (B67)/ Groiner Allee verliert er die Kontrolle für seinen Citroen und gerät auf den Grünstreifen. Seine Fahrt wird durch einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum gestoppt. Der 18-Jährige wird durch den Aufprall schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Am Citroen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell