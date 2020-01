POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Auffahrunfälle mit sieben beteiligten Fahrzeugen; Aidlingen: Zeugen nach Vorfall in der Badstraße gesucht; Leonberg: Einbruch in Gaststätte

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81/Sindelfingen: Auffahrunfälle mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Glimpflich gingen mehrere Auffahrunfälle ab, die sich am Donnerstag gegen 07.20 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Hildrizhausen und Ehningen in Fahrtrichtung Stuttgart ereigneten. Aufgrund stockenden Verkehrs musste ein PKW-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, bis zum Stillstand abbremsen. Ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf, worauf ein nachfolgender 40-jähriger Audi-Lenker wiederum in das Heck des Mercedes prallte. Als er den Unfall vor sich entdeckte, bremste ein 55 Jahre alter Mann in einem Peugeot ab und kam seinerseits zum Stehen. Dem 54-jährigen Hyundai-Lenker hinter ihm gelang dies jedoch nicht, so dass er gegen den Peugeot stieß. Eine nachfolgende 31 Jahre alte Seat-Fahrerin hielt aufgrund dieses Unfalls an. Die 30-jährige Frau in einem BMW dahinter konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf ihre Vorderfrau auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 18.500 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der linke Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme bis gegen 08.50 Uhr gesperrt werden.

Aidlingen: Zeugen nach Vorfall in der Badstraße gesucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 07.40 Uhr einen Vorfall in der Badstraße in Aidlingen beobachten konnten. Eine 31 Jahre alte Frau stand auf der Fahrbahn und war gerade im Begriff die Scheiben ihres geparkten PKW frei zu kratzen, als ein noch unbekannter PKW-Lenker die Badstraße in Richtung der Blumenstraße befuhr. Im Vorbeifahren soll der PKW des Unbekannten das Bein der 31-Jährigen gestreift haben. Hierauf habe der PKW-Lenker angehalten und die beiden Personen führten ein kurzes Gespräch miteinander, bevor der Unbekannte in seinem Auto, es soll sich um einen weißen Mercedes handeln, davonfuhr. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Leonberg: Einbruch in Gaststätte

Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag machte sich ein noch unbekannter Dieb aus dem Staub, der am Donnerstag zwischen 02.00 Uhr und 07.50 Uhr in eine Gaststätte in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg eingebrochen ist. Indem er eines der Fenster aufhebelte, konnte der Täter in den Schankraum eindringen, wo er den Thekenbereich durchsuchte. Dort stieß er auf Münzgeld, das er mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

