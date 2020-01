Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Renningen; Diebstahl in Sindelfingen und in Grafenau; Verkehrsunfall auf der L 1185 - Gemarkung Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Skoda beschädigt - Verursacher geflüchtet

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 11.30 und 14.00 Uhr einen Skoda in der Weil der Städter Straße in Renningen vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken oder beim Rangieren beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

Sindelfingen-Maichingen: Kompletträder gestohlen

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.00 Uhr eine Sammeltiefgarage in der Herrenberger Straße in Sindelfingen-Maichingen heim. Die Diebe entwendeten vier Kompletträder, die auf einem Stellplatz gelagert waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Satz Sommerreifen, deren Wert sich auf rund 2.000 Euro beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

Grafenau-Döffingen: Rädersatz aus Sammeltiefgarage entwendet

Auf einen Rädersatz im Wert von rund 3.000 Euro hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Montag 00.30 Uhr und Mittwoch 13.00 Uhr in der Straße "Im Mittenbühl" in Grafenau-Döffingen zuschlugen. Die Unbekannten hebelten ein Garagentor auf und gelangten so in eine Sammeltiefgarage. Aus dieser entwendeten sie vier Sommerreifen auf Alufelgen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen.

Sindelfingen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1185 zwischen Sindelfingen und dem Stadtteil Maichingen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße musste ein 79 Jahre alter Mercedes-Lenker, der auf der L 1185 in Richtung Maichingen unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten. Vermutlich bemerkte eine 54-jährige Lenkerin eines VW Passat dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Im Anschluss daran krachte ein nachfolgender 22-jähriger Mercedes-Fahrer, der mutmaßlich die Situation ebenfalls zu spät erkannt hatte, in den VW Passat. Zu guter Letzt fuhr eine 22-jährige Frau, die ebenfalls am Steuer eines Mercedes saß noch auf den Mercedes des 22-Jährigen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 17.000 Euro geschätzt. Zwei der insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

