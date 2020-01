Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Wohnungseinbruch; Marbach am Neckar: 29-Jähriger geht auf Gleichaltrigen los; Bietigheim-Bissingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Benningen am Neckar: Wohnungseinbruch

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 20.40 Uhr in eine Wohnung in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar einbrach. Der Unbekannte hebelte zunächst die separate Eingangstür zu der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung auf. Um in die Wohnung zu gelangen, brach der Täter dann auch die Wohnungseingangstür auf und durchsuchte anschließend die Räume. Mutmaßlich fiel ihm jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände, so dass er sich ohne Diebesgut wieder davon machte. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Marbach am Neckar: 29-Jähriger geht auf Gleichaltrigen los

In einem Einkaufsmarkt in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar kam es am Mittwochvormittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 29-Jährigen. Die beiden Männer waren gegen 11.50 Uhr am Bahnhof aufeinandergetroffen und mutmaßlich im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln in einen Streit geraten. Dies führte wohl dazu, dass der Tatverdächtige sein Gegenüber herumstieß und mit einem Gürtel nach ihm schlug. Das Opfer flüchtete sich hierauf in den Einkaufsmarkt, wohin ihm der aggressive 29-Jährige folgte. Im Innern des Marktes schubste der Tatverdächtige sein Opfer, worauf dieses zu Boden stürzte. Mitarbeiter gingen dazwischen, trennten die beiden und alarmierten die Polizei. Beide 29-Jährige wurden anschließend zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Bietigheim-Bissingen: Kompletträder gestohlen

Ein Satz Kompletträder wechselte am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr in der Conrad-Rotenburger-Straße in Bietigheim-Bissingen auf illegale Weise den Besitzer. Noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in eine Tiefgarage und stahlen die vier Kompletträder im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen

