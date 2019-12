Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen nach Sprengung einer Hundekotbeutelstation in Neuhof gesucht

Neuhof (ots)

Neuhof - Im Nachgang an die Sprengung eines Aufstellers für Hundekotbeutel in der Straße "Am Hallegraben" in Neuhof sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die in der Nacht auf Samstag (07.12.) im dortigen Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war in der Zeit zwischen 00.00 und 01.00 Uhr ein lautes Knallgeräusch zu hören, welches im Nachhinein der Sprengung der Hundekotbeutelstation zuzuordnen ist. Zeugen, die nur Angaben zu diesem Knallgeräusch machen können, müssen sich nicht bei der Polizei melden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

