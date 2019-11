Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, 15.00 Uhr, befuhr eine 15 Jahre alte Frau aus Nottuln mit ihrem Fahrrad die Weseler Straße in Nottuln in Richtung Münsterstraße. Bei Überqueren der Kreuzung mit der Bahnhofstraße prallte sie auf den Heckbereich eines Pkw einer 23 Jahre alten Frau aus Nottuln, die von der Lindenstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Radfahrerin das Rotlicht der dortigen Ampelanlage nicht beachtet. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

