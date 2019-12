Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

Parkenden Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Lauterbach - Am Donnerstag (12.12.), in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr, hatte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer seinen silbernen BMW 525 d auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße zum Parken abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses an Heck und hinterer Stoßstange Beschädigungen aufwies. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der BMW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß im Einmündungsbereich - Keine Verletzten

Schlitz - Am Donnerstag (12.12.), gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 51jähriger Pkw-Fahrer die Herrngartenstraße in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Straße "An der Berleburg" wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch eine 68jährige Pkw-Fahrerin, die Herrngartenstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Auf winterglatter Straße von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach - Am Donnerstag (12.12.), gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 275 aus Herbstein kommend in Richtung Lauterbach, als er auf winterglatter Fahrbahn versuchte einem Fuchs auszuweichen. Er verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die dortige Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von circa 16 m beschädigt. Der Pkw kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Sachschaden beträgt circa 7.500 Euro.

Alleinunfall mit Sachschaden

Lauterbach - Ebenfalls am Donnerstag, den 12.12.2019, gegen 20.55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 3182 von Altenschlirf kommend in Fahrtrichtung Schlechtenwegen, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Leitpfosten, übersteuerte den Pkw und fuhr im Anschluss gegen die auf der rechten Straßenseite befindliche Schutzplanke. Der 21-jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

