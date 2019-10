Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: 29-Jähriger durch hinabgeworfenen Baum verletzt

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am Montagmittag wurde in der Heidelberger Weststadt ein 29-jähriger Mann durch einen unachtsam hinabgeworfenen Baum verletzt. Ein 43-jähriger Mitarbeiter einer Gartenbaufirma war gegen 12 Uhr in einem Anwesen im Hasenbühler Weg mit Gartenarbeiten betraut. Er sägte einen kleinen Baum mit einem Stammdurchmesser von rund 25cm ab und warf diesen zum Abstransport anschließend über einen Vorsprung mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde ein 29-jähriger Passant am Kopf getroffen. Dieser erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Durch ein Gebüsch war der Passant offenbar für den Gartenbauarbeiter verdeckt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an. Das Gewerbeaufsichtsamt wird über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell