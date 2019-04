Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-Jähriger nach Alleinunfall verletzt

53909 Zülpich (ots)

Am frühen Samstagmorgen (03.17 Uhr) befuhr ein 41-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw die Bundesstraße 56 von Düren nach Zülpich. In einer langgezogenen Linkskurve kurz nach der Ortschaft Juntersdorf geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug in den linken Straßengraben. Hier kollidierte er mit einem Betonblock. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

