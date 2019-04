Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl verhindert

53925 Kall (ots)

Freitagmittag (12.30 Uhr) bemerkte ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Siemensring wie zwei Männer Gegenstände, aus dem Umzäunten Bereich des Obi-Gartenmarktes, über den Zaun in einen Container warfen. Als er sich das Geschehen näher anschaute, beendeten die Tatverdächtigen ihr Tun und verschwanden im Markt selbst. Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Marktleitung. Die beiden Männer hatten in der Zwischenzeit den Markt verlassen und waren verschwunden. Bei der Nachschau im Container konnten mehrere Baumaschinen in ihren Verpackungen aufgefunden werden. Offensichtlich fühlten sich die Täter entdeckt und ließen die sechs Kartons zurück.

