Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Jugendliche nach Sachbeschädigung festgenommen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag wurden in Eberbach drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren nach einer Sachbeschädigung festgenommen. Ein Zeuge teilte gegen 13 Uhr mit, dass an der Rückseite einer Altenwohn- und Pflegeeinrichtung in der Luisenstraße drei Jugendliche mit Steinen auf Fensterscheiben werfen würden. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich die Jugendlichen noch vor Ort, flüchteten beim Erblicken der Ordnungshüter jedoch rasch. Einer der drei Jugendlichen konnte noch vor Ort festgenommen werden, ein zweiter wurde durch einen Beamten zu Fuß bis in die Bussemerstraße verfolgt, wo er schließlich gestellt werden konnte. Der dritte im Bunde konnte schließlich im Rahmen einer eindringlichen Befragung ermittelt werden.

Durch die Steinwürfe des Trios wurde an dem Anwesen die Scheibe einer Balkontür zerstört. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell