POL-HF: Versuchter Einbruch ins Vereinsheim

Bünde (ots) - (ms) In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht in ein Vereinsheim an der Holser Str. in Bünde-Ennigloh einzubrechen. Dabei wurde die Eingangstür stark beschädigt. Nach ersten feststellungen wurde jedoch nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

