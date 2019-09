Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerlastkontrolle auf der A61 - Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Seit mehr als einem Jahr wurden in Kooperation der Polizeiautobahnstationen Mainz, Kaiserslautern und Ruchheim, sowie den Zentralen Verkehrsdiensten Rheinpfalz und dem Polizeipräsidium Einsatz und Logistik gemeinsame Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Alkohol- und Drogenkonsum, im Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr, durchgeführt. Bei diesen Präventivmaßnahmen wurde festgestellt, dass vereinzelte Lastkraftwagenfahrer während ihrer Ruhezeit eine nicht unerhebliche Alkoholisierung aufwiesen. Aufgrund dessen wurde nun eine repressive Gegenkontrolle durchgeführt. Am heutigen Morgen, ab 05:30 Uhr, erfolgten auf den BAB61-Parkplätzen "Auf dem Hahnen" und "Auf dem Hirschen" gezielte Kontrollen des Schwerlastverkehrs, deren Hauptaugenmerk auf der Fahrtüchtigkeitskontrolle der Fahrzeugführer lag. Im Laufe der frühmorgendlichen Großkontrolle wurden insgesamt 75 Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs aus dem fließenden Verkehr auf die Parkplätze geleitet. Durch die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten wurde festgestellt, dass nicht einer der am heutigen Tag kontrollierten Lastkraftwagenfahrer sein Fahrzeug alkoholisiert oder unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Aus polizeilicher Sicht trug das Aufklärungsengagement im Vorfeld, im Sinne aller Beteiligten, zu dieser ausgesprochen positiven Bilanz bei. Auch in Zukunft werden die entsprechenden Konzepte aus präventivpolizeilicher Aufklärung sowie repressiver Gegenkontrolle im gewerblichen Schwerlastverkehr erweitert, um eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

