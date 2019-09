Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heute mal wieder falsche Microsoft-Mitarbeiter im Angebot

Neustadt/Weinstraße (ots)

Hervorragend haben zwei Neustadter reagiert, als ihnen am Montagmorgen am Telefon in gebrochenem Deutsch erklärt wurde, dass sie Opfer von Hackerangriffen geworden seien, ihnen jetzt aber durch kompetente Microsoftmitarbeiter aus dieser misslichen Lage geholfen wird. Richtigerweise haben die 69-jährige Dame und der 58-jährige Herr die Telefonate einfach beendet und die Polizei hierüber informiert. Tipp Ihrer Polizei: Gehen Sie solchen Betrügern nicht auf den Leim und legen Sie einfach den Hörer auf!

