Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Einbruch in Autohaus

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.19, gegen 20:55 Uhr, wurde die Polizei von einem Bewohner darüber informiert, dass sich soeben eine dunkel gekleidete Person auf der Rückseite eines Autohauses in der Mannheimer Straße zu schaffen mache. Als der Zeuge den Unbekannten anrief flüchtete dieser. Durch die Funkstreifenbesatzung wurde vor Ort festgestellt, dass der unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einen Büroraum eingeschlagen und bereits den Fenstergriff leicht schräg gestellt hatte. Geöffnet wurde das Fenster jedoch nicht. Vor dem Fenster hatte der Tä. eine Mülltonne als Einstiegshilfe hingelegt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

