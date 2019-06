Polizei Braunschweig

POL-BS: Dachstuhlbrand

Braunschweig (ots)

Am frühen Sonntag, gegen 00.30 Uhr, geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienblockes in Braunschweig, Bürgerstraße 5, in Brand. Zeitgleich mit den beginnenden Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde der gesamte Wohnblock geräumt. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen ca. 100. 000 Euro.

