Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorroller gestohlen

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein silberfarbener Motorroller im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen. Der Roller stand hinter einem Wohnhaus am Butenwall. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

