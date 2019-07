Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl auf Bestellung?

Ahaus (ots)

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 07.30 Uhr, kletterten noch unbekannte Straftäter über einen Zaun auf ein Firmengelände an der Straße Am Bahndamm. Dort brachen sie die Türen von vier neuwertigen Fendt-Traktoren und entwendeten die Dachluken mit eingebauten GPS-Systemen und die Terminals. Der Beutewert beträgt mehrere Zehntausend Euro. Das Vorgehen und die Beute lassen auf professionelle Täter schließen, die schon vor der Tat die Abnehmer für die Beute kannten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

