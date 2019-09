Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim -"Joint" geraucht und Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.09.19, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Danziger Straße der Fahrer eines Renault einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihm drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Der 23-jährige Fahrer räumte ein, tags zuvor einen "Joint" geraucht zu haben. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin hatte er bei der Kontrolle einen ausländischen Führerschein vorgezeigt. Da er aber nachweislich schon über zwei Jahre in Deutschland lebte, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr gültig, so dass er das Fahrzeug auch noch ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Teilnahme an Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und Führen eines Pkw ohne Fahrerlaubnis.

