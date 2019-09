Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Haßloch (ots)

Bereits am Dienstag letzter Woche, 17.09., um 11.20 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Straßenführung über den REAL-Parkplatz in Haßloch, aus südlicher Richtung kommend. Er wollte der gekennzeichneten Führung nach links in Richtung Adam-Stegerwald-Straße folgen. Als sich ein Pkw von links näherte, gab der Radfahrer per Handzeichen zu verstehen, dass er links weiterfahren wollte. Der Pkw-Fahrer fuhr nicht die Straßenführung nach rechts weiter, sondern fuhr geradeaus auf den Parkplatz und fuhr dabei direkt vor dem Radfahrer vorbei, der dadurch zu einer plötzlichen Vollbremsung gezwungen wurde. Hierbei stürzte der 65-jährige und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der Pkw, ein blauer VW Golf 4 Variant, der von einer Frau mit kurzen dunklen Haaren gesteuert wurde, fuhr weiter auf den Parkplatz. Die Fahrerin blieb aber nicht auf dem Parkplatz, sondern setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer oder etwaige Verletzungen zu kümmern, wie der leichtverletzte Mann feststellen musste, als er von einer Passantin zu einer nahegelegenen Arztpraxis begleitet wurde.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell