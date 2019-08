Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Eingeklemmtes Kind in Baum

Am 08.08.2019 wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 13:30 Uhr zu der Straße Am Schlangenholt in Bottrop Eigen alarmiert. Hier war ein 5-Jähriger Junge, beim Klettern in einem Baum, abgerutscht und mit dem rechten Knie in einer Astgabel eingeklemmt. Das Kind befand sich in einer Höhe von ca. 1,5 Meter. Angehörige stützten das Kind, konnten es aber aus der misslichen Lage nicht befreien. Die Feuerwehr Bottrop, die mit einem Löschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Notarzt und einem Rettungswagen anrückte, übernahm die Betreuung. Im weiteren Verlauf wurde das Kind mit einem hydraulischen Spreitzer befreit. Der kleine Patient wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.(Re)

