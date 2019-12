Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Sachschaden - Fahrzeug macht sich Selbstständig

Philippsthal - Am Donnerstag (12.12.), gegen 11:20 Uhr, parkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal in der Burgholzstraße am rechten Fahrbahnrand. Plötzlich rollte der Pkw am Gefälle los und stieß gegen einen Zaun sowie eine Hecke eines dortigen Grundstückes. Das Fundament der Stützmauer wurde beschädigt. Die Fahrerin hatte die Handbremse angezogen, aber keinen Gang eingelegt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (12.12.), gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die "Untere Frauenstraße" aus Richtung Kirchplatz kommend in Richtung "Obere Frauenstraße". Beim Versuch linksseitig in eine Parklücke einzufahren, touchierte er den dort abgestellten Pkw einer 24-jährigen Fahrerin aus Leinefelde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.700 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell