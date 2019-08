Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Frustbewältigung in die JVA

Neustadt/Wied (ots)

Am Montag, dem 05.08.2019 wurde um ca. 17.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person mit einer Axt auf eine Holparkbank schlagen würde. Die Bank befände sich in der Bahnhofstraße/ Ecke Weiherau. Kurz später konnte die Polizei einen 23-jährigen aus der VG Asbach antreffen, der auf den Sachverhalt angesprochen sofort zugab mit der Axt auf die Bank geschlagen zu haben um Frust loszuwerden. Die Axt führte er noch in einer Tüte mit sich. Der Frust dürfte nach dem Kontakt mit der Polizei jedoch noch größer geworden sein. Bei einer Kontrolle der Personalien wurde festgestellt, dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Er wurde deshalb in die JVA Koblenz verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell