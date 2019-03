Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Annweiler Straße, 3.3.19, 16.25 Uhr Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Das Ergebnis einer Verkehrskontrolle (3.3.19, 16.25h) bei einem 35-jährigen Pkw-Fahrer in der Annweiler Straße in Landau stand schon vor der Kontrolle fest. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aus einem zurückliegenden Ermittlungsverfahren hatte dieser seinen Führerschein abgeben müssen; Pech für den 35-jährigen, dass die Beamten dies wussten und ihn am Steuer sitzend erkannten. Ein erneutes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, zudem wird der Fahrzeughalter auch angezeigt.

