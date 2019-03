Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal, B10 Parkplatz 3.3.19, 18.45 Uhr Abfahrtskontrolle bei Lkw-Fahrern

Annweiler (ots)

Bei einer Kontrolle der Lkw-Führer, von in Ruhezeit befindlichen geparkten Lkw, wurde ein rumänischer Lkw-Fahrer sichtlich unter Alkoholeinfluss stehend festgestellt. Er verweigerte die Mitwirkung an einem Atemalkoholtest. Da aufgrund des endenden Lkw-Fahrverbotes an Sonn-/Feiertagen die Weiterfahrt unmittelbar bevorstand, wurde die Aufnahme der Fahrt unterbunden, indem die Schlüssel, Fahrzeugschein und Führerschein sichergestellt wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell