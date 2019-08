Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrecher stehlen Tresor - Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (31.07.2019) auf Donnerstag (01.08.2019)der letzten Woche entwendeten Einbrecher einen kleineren Tresor (ca. 50x50x40 cm) aus einem Wohn-/Geschäftshaus im Maarweg in Rheinbreitbach. Der oder die Täter hebelten dazu ein zur Straße gelegenes Fenster auf und konnten hierdurch in das Gebäude einsteigen.

Wer kann Angaben zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im dortigen Bereich machen?

Verdächtige Wahrnehmungen und andere Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

