Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bebra- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Zeit von Donnerstag (12.12.), 22.00 Uhr und Freitag (13.12) 00.25 Uhr, die Landesstraße 3251 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend und bog an der sog. "Delta-Kreuzung" nach rechts in Richtung Bebra Ortsmitte ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der unbekannte Fahrer beim Abbiegen auf leicht winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er die Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

