Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Mittwoch (11.12.) versuchten Unbekannte in einen Betrieb in der Dreherstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Hofbieber - In der Nacht zu Donnerstag (12.12.) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Straße "Schulweg" ein. Die Täter manipulierten mit einem unbekannten Werkzeug an dem Schließmechanismus einer Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier stahlen sie Ware in noch unbekanntem Umfang. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

