Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Verteilerkasten

Fulda - Am Donnerstag (12.12.), gegen 18:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten in der Haderwaldstraße. Unbekannte beschädigten den Kasten, sodass auch letztlich isolierte Kabel heraushingen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

