Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 11.12.19, 16:45 Uhr, befuhr eine 30jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die K 17 von Wippershain kommend in Ri. Bad Hersfeld. Auf der abschüssigen Straße kam ihr ein Pkw entgegen, der über die Fahrbahnmitte fuhr. Hierdurch kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Pkw, bei dem vermutlich der linke Außenspiegel beschädigt wurde, entfernte sich in Ri. Wippershain. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 528i schwarz, Spiegelgehäuse links beschädigt. Sachschaden in Höhe von 150,-EUR Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Friedewald - Am 11.12.19, 21:24 Uhr, befuhr ein 37jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Salzungen die B 62 aus Ri. Philippsthal kommend und wollte an der Einmündung in Ri. Industriegebiet Friedewald rechts abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf schneebedeckter Fahrbahn nach links ab, überfuhr zwei Verkehrsinseln und kollidierte im Anschluss mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden in Höhe von 8100,-EUR.

