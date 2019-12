Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten - Parkplatz Gersfelder Hof

Gersfeld - Ein 78-jähriger Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Einparken auf dem Gästeparkplatz des Gersfelder Hofes die Kontrolle über sein Fahrzeug fuhr eine mit Büschen bepflanzte Böschung hinauf und rammte einen anderen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er die Böschung wieder herunter und kam an einem Fahnenmast zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde durch den Verkehrsunfall selbst nicht verletzt, musste aber aufgrund anderer medizinischer Probleme ins Krankenhaus mittels RTW verbracht werden. Am Pkw des Unfallverursachers, am geparkten Pkw eines anderen Hotelgastes und am Fahnenmast entstand Sachschaden. (Gesamtschadenshöhe ca. 15 000,-EUR).

