Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wildeck - Am Mittwoch (11.12.), gegen 21:00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Meinhard die Landesstraße 3250a von Richelsdorf in Richtung Gerstungen und kam auf winterglatter Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen einen entgegenkommenden Lkw aus Salzgitter. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Bebra - Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr am Mittwoch (11.12.), gegen 18.15 Uhr die Hersfelder Straße und fuhr in den sogenannten Röse-Kreisel ein, um diesen an der nächsten Ausfahrt in Richtung Eisenacher Straße zu verlassen. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra befand sich bereits im Kreisverkehr und wollte den Kreisel ebenfalls in Richtung Eisenacher Straße verlassen. Dabei fuhr der Pkw-Fahrer dem Pkw der unmittelbar vor ihr in den Kreisverkehr eingefahrenen Pkw-Fahrerin auf. Es entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.

