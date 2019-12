Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Mittwoch (11.12.), kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR entstand. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Sickels befuhr die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Sickels. Etwa 100 Meter vor der Einfahrt Pröbelsfeld kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen, als plötzlich von der Gegenfahrbahn eine 1,40 Meter lange Metallleiste in seine Richtung flog. Diese schlug auf der Fahrerseite seines Pkw's ein und beschädigte die Motorhaube, die Windschutzscheibe sowie das Fahrzeugdach. Anschließend schleuderte die Metallleiste in Richtung Grünstreifen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell