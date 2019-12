Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 14-Jähriger mit dem Auto der Oma 260 Kilometer auf der Autobahn unterwegs

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag (12.12.), gegen 02.00 Uhr, verließ ein 14-Jähriger die elterliche Wohnung in Gehrden in der Region Hannover, um mit dem Ford Ka seiner Oma, unbemerkt von seiner Familie, über die Autobahnen 7 und 5 in Richtung Frankfurt zu fahren. Dort wollte er angeblich seine Freundin besuchen.

Als ihm nach 260 Kilometern der Sprit ausging, tankte er sein Auto auf der Tank- und Rastanlage Berfa im Kreis Alsfeld. Beim Bezahlen wurde der Tankwart misstrauisch und informierte die Polizei. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld nahm den 14-Jährigen in ihre Obhut.

Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Begeisterung der Mutter für den Ausflug ihres Sohnes hielt sich in Grenzen, als sie ihn bei der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld abholte.

