Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rollerfahrerin leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 10.10.19, gegen 15:40 Uhr, wollte ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer von einem Seitenarm der Bruchstraße nach links in die Bruchstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende, auf der Vorfahrtsstraße fahrende 49-jährige Rollerfahrerin. Diese verlor beim Abbremsen die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Sie zog sich hierbei glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Der Schaden an dem Roller beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Unfallverursachers war es nicht gekommen.

