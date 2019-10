Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 10.10.2019 gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Westring / Tiefenthaler Straße in Grünstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 64-jährige Fahrerin eines Golfs befuhr die Tiefenthaler Straße in aufsteigender Richtung und missachtete an der Kreuzung zum Westring das dortige Stopp-Schild. Es kam zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden Pkw-Fahrerin aus dem Raum Heilbronn, welche den Westring befuhr. Diese wurde durch die Unfallverursacherin auf einen an der Kreuzung gegenüberstehenden Opel geschoben. Durch den Unfall wurde eine 82-jährige Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000EUR geschätzt.

