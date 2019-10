Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall mit Vollsperrung der K 1

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 10.10.19, gegen 17.55 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin die K 1 von Haßloch in Fahrtrichtung Lachen-Speyerdorf . In Höhe des Industriegebiets Altenschemel fuhr sie aus noch ungeklärten Gründen in langsamer Fahrt in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall traten Betriebsstoffe an beiden Fahrzeugen aus, die durch die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr zunächst abgebunden und durch eine Fachfirma beseitigt wurde. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die K 1 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

